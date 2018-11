Serata da urlo al Forum: Olimpia-Cska

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Altro big match per l'Olimpia che stasera, in un Forum strapieno, ospiterà la corazzata Cska Mosca (palla a due ore 20,45, diretta Eurosport Player).I biancorossi, forti di quattro vittorie su cinque gare in Eurolega, puntano a sgambettare i russi, ancora imbattuti in Europa. Coach Pianigiani si aspetta altre risposte positive dalla proibitiva sfida con la formidabile formazione russa: «Abbiamo fiducia perché abbiamo perso solo una gara, perché abbiamo vinto partite combattute, perché la nostra difesa è cresciuta tanto e in termini di numeri viene subito dopo le grandi. Questo è un test per crescere ancora: vogliamo misurarci con i migliori per avere indicazioni su come guadagnare terreno nel corso della stagione e assottigliare progressivamente una differenza che oggi è oggettiva».Buone notizie dall'infermeria biancorossa: dovrebbe recuperare, in extremis, Nedovic. Dall'altra parte, riflettori puntati su Hackett, ex Olimpia ora in forza ai russi del Cska.riproduzione riservata ®