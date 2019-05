Sequestrato un tir di gasolio tarocco

Non solo borse taroccate e scarpe false. Esiste anche il gasolio di contrabbando. Come quello di dubbia qualità, da rivendere sul mercato nero, sequestrato ieri dalla Guardia di Finanza: circa 62mila litri nell'ambito dell'operazione «Oilman», diretta dalla Procura di Milano. I finanzieri hanno scoperto e sequestrato infatti un mezzo autoarticolato che trasportava circa 26mila litri di gasolio contrabbandato, contenuti all'interno di cui di plastica, e un'ulteriore autocisterna con 36mila litri. I mezzi erano targati Portogallo. Per tentare di giustificare il trasporto di oli minerali era stata predisposta documentazione falsa. I tre autotrasportatori a bordo dei mezzi sono stati denunciati per i reati di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici previsti dalle norme di settore. L'immissione sul mercato di gasolio di contrabbando avrebbe determinato, inoltre, la commercializzazione di prodotto di dubbia qualità con i conseguenti rischi per i consumatori finali.

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

