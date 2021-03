Sequestrato e picchiato una notte per i soldi

Salvatore Garzillo

Sequestrato, spogliato, picchiato e rapinato da quattro criminali. Per tutta la notte, con la costante minaccia di essere ucciso. È l'incubo che un 31enne di Pioltello ha vissuto tra il 30 settembre e il primo ottobre 2020, e che ieri si è concluso con l'arresto dei suoi aggressori con l'accusa a vario titolo di sequestro di persona, rapina e minaccia aggravata, violenza privata, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito. I carabinieri di Cassano d'Adda hanno preso due italiani di 25 e 35 anni e due marocchini di 23 e 24 anni, tre su quattro con precedenti per droga.

La vicenda inizia nella serata del 30 settembre, quando l'uomo incontra i due stranieri a Cernusco sul Naviglio. Le circostanze di questo appuntamento non sono state chiarite dagli investigatori. Pochi minuti dopo il loro arrivo, i marocchini costringono il 31enne a seguirli in una fabbrica abbandonata a Cassina de' Pecchi, dove in breve vengono raggiunti dai due complici italiani. «Mi hanno preso il portafogli e poi mi hanno fatto spogliare per evitare che scappassi», ha raccontato ai carabinieri.

Per ore lo hanno trattenuto in quel posto picchiandolo e minacciando di ucciderlo lanciandolo dal quarto piano della ex azienda. All'ennesima aggressione l'uomo ha ceduto e ha rivelato il pin della carta di credito, con cui hanno prelevato i contanti fino al tetto massimo giornaliero, 1.800 euro. I carabinieri hanno ricostruito i loro movimenti grazie alle telecamere degli sportelli bancari e delle sale giochi che hanno visitato.

Alle cinque, non potendo più prendere soldi, lo hanno lasciato andare. La vittima, sotto choc, si è chiusa in casa convinta che il peggio fosse passato ma nel pomeriggio del primo ottobre i suoi aguzzini sono riapparsi con una telefonata per dissuaderlo dal denunciare. Le loro minacce lo hanno trattenuto per due giorni, finché ha trovato il coraggio di presentarsi ai carabinieri.

Ieri, nel corso della perquisizione a casa di uno dei marocchini, è stato trovato il giubbotto preso al 31enne con all'interno ancora 700 euro in tagli da 50 euro.

