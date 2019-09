Sequestrata la mega villa del re delle truffe

Per la Divisione anticrimine della polizia è il re delle truffe: nel suo curriculum si sono 22 alias accertati, molti arresti e truffe milionarie realizzate con il sistema del rip-deal, il cambio di valuta - falsa - a tassi molto favorevoli per la potenziale vittima. Dzani Di Giammarco, 39enne nomade nato in Germania, ieri ha subito il sequestro di beni per un milione di euro. La polizia ha messo i sigilli alla sua lussuosa villa di 17 stanze a Trezzano sul Naviglio. E poi due automobili e diversi conti bancari, intestati a lui e familiari.

Le verifiche patrimoniali sulla famiglia Di Giammarco erano partite dopo il furto commesso la notte di Natale del 2018 in casa di un dirigente Huawei, residente anche lui a Trezzano sul Naviglio. Le indagini hanno portato al nomade 39enne, che solo nel 2017 aveva messo a segno truffe per centinaia di migliaia di euro.

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

