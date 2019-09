Sequestrata l'X Factor Arena

Vittoria Golinelli

Sigilli ai cancelli del Teatro Ciak. Piombati gli ingressi della tensostruttura di viale Puglie, ultimo indirizzo per il glorioso teatro, che da qualche anno è anche il set del talent X Factor.

Lo stop è stato imposto dal magistrato Francesco De Tommasi, che ha disposto il sequestro dell'area per violazione delle norme edilizie. A inizio agosto un consigliere comunale di opposizione aveva presentato un esposto per segnalare che al Ciak, in teoria in fase di demolizione, in realtà fervevano i lavori e gli operai ampliavano i camerini.

Il teatro, che in passato ha ospitato artisti del calibro di Paolo Conte e Walter Chiari, Dario Fo e Beppe Grillo, Claudio Bisio, fino a Elio e le Storie Tese, negli anni 70 era in via Sangallo, zona Città Studi. Poi una dozzina di anni fa era diventato un palatenda da 1600 posti nella Fabbrica del Vapore; fino alla struttura di viale Puglie, che a dicembre doveva essere smantellata. Il Comune, però, aveva concesso una proroga fino a maggio per fare in modo che tutti gli spettacoli potessero andare in scena, e proroga ulteriore fino a settembre. Intanto, Palazzo Marino era pronto a concedere nuovamente lo spazio. Il 2 agosto, infatti, l'assessore all'Urbanistica Filippo De Corno aveva sottoscritto le linee di indirizzo per il Ciak con la società Show Bees di Gianmario Longoni, proprietaria della struttura. Una sorta di preaccordo che doveva essere ratificato dalla giunta. Passaggio che non è ancora avvenuto. Così sono scattati i sigilli. «Ad agosto abbiamo deciso di andare avanti con i lavori», spiega Longoni «soprattutto dopo l'accordo ufficioso con il Comune, abbiamo ricominciato a montare i camerini», spiega il manager. «Ora chiediamo il dissequestro dell'area».

E la speranza è che lo stop non crei ritardi nella programmazione di show, primo tra tutti proprio X Factor. E non è escluso che il reality di Sky, se la soluzione non dovesse risolversi in tempi brevi, possa scegliere un'altra location.

Martedì 10 Settembre 2019

