Senza respiro. Non ha pause il successo dei Maneskin, che dopo il tutto esaurito a novembre al Fabrique, tornano, sempre nello stesso locale, ancora una volta sold out da settimane. Proprio come accade per i grandi del rock. Biglietti bruciati in pochi giorni e attesa alle stelle dunque per il gruppo romano guidato dall'estroso cantante e frontman Damiano, che con gli altri tre membri della band (Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra ed Ethan Torchio alla batteria) porta in scena la replica dello show dello scorso autunno. Poco male: ai fan basta e avanza ascoltare le canzoni del cd d'esordio Il ballo della vita, con i bestseller Chosen, Morir├▓ da re e Torna a casa. Per gli esclusi, riprovare, sempre al Fabrique, le date del 7, 9 e 10 aprile.

Il 24 marzo. Fabrique. Via Fantoli, 9. Ore 21. Sold out. (M.Lev.)

