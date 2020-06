Senza pace il cantiere del Teatro Lirico, palcoscenico che ha visto i grandi artisti italiani e mondiali susseguirsi da Mina a Isabelle Huppert. Il Comune ha dato il via libera a una proroga di 120 giorni, ovvero fino al 3 ottobre, per i lavori di restauro e riqualificazione.

Fondato nel 1776 e disegnato dall'architetto Giuseppe Piermarini, quello che ha firmato il Teatro alla Scala, ricostruito dopo un incendio nel 1938, dal 1999 ha chiuso i battenti. Nel frattempo è stato intitolato a Giorgio Gaber e dal 2016 è stato avviato il lavoro di restauro che doveva durare inizialmente 450 giorni. Ma «l'andamento dei lavori, ha comportato la necessità di approvare perizie di varianti con conseguenti proroghe e novazioni dei tempi contrattuali - si legge nella determina dirigenziale - con scadenza a tutto il 10/04/2020». Non solo. A febbraio è arrivato il Covid che ha imposto uno stop al cantiere. La ripresa dei cantieri è comunque condizionata da situazioni particolari con le misure che «non consentono di assicurare con continuità regimi di produttività assunti nelle precedenti programmazioni» e per questo l'associazione di imprese che è al lavoro per la riqualificazione del teatro ha chiesto una proroga.

Quindi da poco più di un anno si è passati a oltre tre e mezzo per rialzare il sipario del Lirico. In teoria il velluto rosso si dovrebbe alzare a dicembre, dopo i collaudi e l'arredo. Speriamo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA