Senza mascherina è entrato all'ufficio anagrafe in via Larga per chiedere un'informazione, si è avvicinato allo sportello e ha iniziato a parlare alla dipendente comunale che, giustamente, gli ha chiesto di coprirsi naso e bocca come prevedono le regole. La reazione del 54enne è stata esplosiva e improvvisa: oltre a offendere la donna, l'ha colpita con un pugno in faccia prima di essere bloccato da un agente della polizia locale in servizio all'ufficio. È accaduto alle 13 di ieri, l'uomo è stato denunciato a piede libero mentre la dipendente è stata medicata sul posto per la contusione.

L'aggressore è un incensurato con problemi psichici, che dopo le formalità della polizia è stato riaffidato alla famiglia. Agli agenti ha farfugliato qualcosa sul diritto di girare liberamente per Milano, ma le argomentazioni sono apparse molto confuse. (S.Gar.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA