SENZA LA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS

MILANO - Leonardo, Gattuso ma anche una squadra (intera) da valutare. Molti lasceranno per la naturale scadenza di un contratto che Casa Milan ha deciso di non rinnovare. Tra questi Abate, Zapata che ha preferito di no alla proposta annuale che si aggiungono ai noti Montolivo, Josè Mauri e Bertolacci. Poi ci saranno gli addii annunciati dei (prestiti) Bakayoko e Castillejo. Però in bilico ci sono anche Strinic (mai in campo in questa stagione), Laxalt che ha deluso le aspettative e Rodriguez, ritenuto uno dei punti deboli della linea difensiva. Ccosì come Calhanoglu ritenuto fondamentale solo da Gattuso e che piace in Inghilterra come in Germania.

Ma Gazidis sta valutando, molto dipenderà dalla Champions League, soprattutto quale big sacrificare sul mercato per accontentare l'Uefa e il suo FairPlay finanziario. C'è l'imbarazzo della scelta: da Gigio Donnarumma (e fratello) che Raiola spingerebbe volentieri a Parigi a Suso che ha una clausola da 40 milioni, ma anche Kessie che il Milan proverà a vendere per una cifra vicino ai 50 milioni. Nel mezzo c'è Romagnoli, l'unico a essere ritenuto fondamentale nel progetto rossonero al pari dei gol di Piatek. Ma il Milan deve fare cassa e qualcuno dovrà per forza dar via. La nuova linea guida societaria è chiara: puntare su ragazzi giovani di talento, da valorizzare proprio come Plizzari e Paquetà. (L.Ucc.)

