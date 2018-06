«Senza fondi aumento il biglietto del bus»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòL'aumento del biglietto Atm da 1,50 a 2 euro si decide dopo l'estate: «L'unica possibilità per evitare il rincaro a partire dal 1° gennaio 2019 è che cresca il fondo per il trasporto pubblico locale da parte dello Stato». Parola del sindaco Giuseppe Sala. «Abbiamo rinviato a settembre e non oltre la verifica finale», ha spiegato ieri il sindaco, chiedendo al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli di «prendere in mano la questione».La richiesta di maggiori stanziamenti era già stata presentata a suo tempo al governo Renzi, perché l'ipotesi di un rincaro dei mezzi pubblici è sul tavolo di Sala da gennaio, quando il Comune era impegnato a far quadrare i conti del bilancio preventivo 2018-2020. Il problema è che ci sono 50 milioni da trovare: non si tratta soltanto di freddi numeri, ma anche di ragionamenti e sacrifici. L'aumento è già duramente attaccato da più fronti, a partire dall'opposizone ma non solo. C'è infatti la petizione su Facebook degli utenti, senza trascurare i mugugni dell'ala sinistra della stessa maggioranza con il dem Carlo Monguzzi, presidente della commissione Mobilità, a rassicurare: «Batteremo tutte le strade, la prima delle quali sarà quella di ottenere i sacrosanti trasferimenti da Regione e Stato». «Anche la Regione, infatti, ha le sue pecche ha attaccato poi l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - I cittadini con il ticket ci mettono 390 milioni all'anno, il Comune 150, la Regione, che riceve i contributi statali, stanzi il necessario. Oggi il contributo regionale è inferiore rispetto al 2011 di circa 17 milioni e ciò è inaccettabile».riproduzione riservata ®