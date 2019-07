SENTENZA SANITOPOLI

Vittoria Golinelli

Dopo oltre 60 udienze, i giudici della quarta sezione penale di Milano hanno assolto per non aver commesso il fatto il viceministro dell'economia Massimo Garavaglia, finito a processo per un presunta turbativa d'asta che avrebbe commesso nel 2014, quando era assessore lombardo all'Economia.

«La verità rende liberi. Sono contento che alla fine tutto sia andato per il meglio. Non è stato un periodo semplice però va bene anche così» è stato il commento a caldo del viceministro. Mentre il suo legale, l'avvocato Jacopo Pensa, ha definito inutile il processo che ha preso il via quasi quattro anni fa e che vedeva imputate altre 11 persone tra cui l'ex vicepresidente e assessore alla Sanità del Pirellone, Mario Mantovani: per lui invece è arrivata la condanna, 5 anni e 6 mesi anche per corruzione.

Per il pm Giovanni Polizzi, che ha coordinato le indagini, nel marzo 2014 Garavaglia insieme a Mantovani, avrebbe favorito la Onlus Croce Azzurra Ticinia, alla quale era andato un appalto da 11 milioni di euro per il trasporto dei malati dializzati verso gli ospedali dell'Alto Milanese. La gara era stata vinta da altre associazioni, e la Onlus all'epoca diretta da Giovanni Tomasini (condannato a 8 mesi), non aveva partecipato al bando perché le nuove tariffe previste dal Pirellone erano troppo basse. Tomasini, però, aveva chiesto aiuto alla politica. Così Mantovani aveva mandato un sms al suo collega di giunta a proposito del «problema bando dializzati e Croce Azzurra». Tra i due c'era anche stata una telefonata, nella quale Garavaglia sottolineava a Mantovani che la gara così com'era stata concepita «metteva fuori gioco» la Onlus. E «siccome nei nostri Comuni fa tutto la Croce Azzurra...» aggiungeva Garavaglia. Mantovani gli garantiva «di interessarsi subito del problema». Dopodiché sarebbe entrato in scena Giorgio Scivoletto, ex dg della Asl Milano 1 condannato a 2 anni e 2 mesi, che avrebbe boicottato la gara, di fatto vanificandola. Così l'incarico era rimasto alla Croce Azzurra. Abbastanza perché il pm Polizzi ritenesse «provata la turbativa d'asta realizzata da Scivoletto su specifiche disposizioni ricevute da Mantovani e dall'allora assessore Garavaglia». Il collegio presieduto da Giulia Turri, invece, ha condannato per turbativa d'asta Mantovani, il suo ex portavoce Giacomo Di Capua (a 4 anni e 4 mesi) e Scivoletto, assolvendo Garavaglia.

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

