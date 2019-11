Sentenza Expo, il pg fa ricorso contro Sala: «No alle attenuanti»

Vittoria Golinelli

Su Expo la procura generale non si ferma. Il procuratore generale Massimo Gaballo ha deciso di impugnare la sentenza con la quale il sindaco Giuseppe Sala è stato condannato a sei mesi e una multa per aver firmato due verbali retrodatati per nominare la commissione giudicatrice della Piastra di Expo.

«Non può ritenersi che la soluzione adottata, di eliminare le incompatibilità con atti pubblici retrodatati dei due componenti della commissione della gara della Piastra fosse supportata da una incondizionata approvazione della società», ha sottolineato il pg.

In particolare, Gaballo ha messo in discussione la concessione dell'attenuante attribuita a Sala, che all'epoca era commissario generale e ad di Expo, dell'aver agito per motivi di «particolare valore morale o sociale». Per il pg aver agito per evitare ulteriori ritardi dell'evento non è motivo di particolare valore morale e sociale. Gaballo, inoltre, ritiene che la pena comminata a Sala in primo grado sia «eccessivamente esigua» perché il tribunale «ha erroneamente concesso le circostanze generiche». Il pg ha quindi impugnato in toto la sentenza dei giudici di primo grado. Innanzitutto l'assoluzione dell'ex manager di Expo Angelo Paris, coimputato di Sala per falso, in quanto il tribunale ha «erroneamente ritenuto che non abbia partecipato alla decisione di retrodatare gli atti pubblici in contestazione». L'ultimo motivo di appello è contro l'assoluzione dal tentato abuso di ufficio di Paris e di Piergiorgio Baita, ex presidente della Mantovani.

