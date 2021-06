Sensi si è allenato con la squadra, Verratti no. Pessina resta in ritiro

Il 10 a Lorenzo Insigne, il 9 a Andrea Belotti, l'1 a Salvatore Sirigu e non a Gigio Donnarumma che vestirà il 21, e ancora il 3 a capitan Giorgio Chiellini e il 17 a Ciro Immobile. La maglia numero 22 per la novità Raspadori. L'Italia ha dato i numeri: insieme alla lista dei 26 convocati consegnata ieri notte all'Uefa sono stati ufficializzati i numeri di maglia e molti azzurri hanno scelto gli stessi che portano sulle spalle nei rispettivi club. Fra questi il romanista Lorenzo Pellegrini che ha confermato il 7 e l'interista Nicolò Barella il 18.

Il secondo giorno di raduno ha visto gli azzurri impegnati la mattina nella foto ufficiale, esclusi Politano e Mancini, mentre è rimasto come riserva il centrocampista dell'Atalanta Matteo Pessina che nel pomeriggio si è allenato con i compagni compresi Spinazzola e Sensi. Gli unici a lavorare in modo differenziato sono stati Verratti (in palestra) e Pellegrini che ha corso a parte, ma solo il primo al momento si annuncia indisponibile non solo per l'amichevole di domani a Bologna con la Repubblica Ceca, ultimo test prima dell'inizio degli Europei, ma anche per la gara di esordio nella competizione continentale l'11 giugno a Roma con la Turchia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 05:01

