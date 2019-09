Sensi predica in mezzo al... deserto

HANDANOVIC 5,5

Un paio di rinvii sbilenchi in avvio, un retropassaggio controllato male con Olayinka in agguato. Poi si rifà con due interventi su Stanciu, ma la serataccia si completa con la rete dell'1-0 ceco, trafitto da Olayinka in tap-in dopo la corta respinta su Zeleny.

D'AMBROSIO 5

Ha sulla testa l'occasione più ghiotta, ma la spreca malamente, sparando addosso a Kolar dall'area piccola. Ballerino dietro.

DE VRIJ 5,5

Senso della posizione e piedi buoni. Peccato che ecceda nei lanci lunghi, molti fuori misura e al limite dell'irritante.

SKRINIAR 6

Masopust lo sorprende in una sola occasione, con Olayinka se la cava. Meno granitico del solito, ma ultimo baluardo e trascinatore nel finale.

CANDREVA 5

Poco intraprendente. Si concede solo due proiezioni offensive in 49 minuti: sulla prima cerca il tiro da fuori, rimbrottato da Lukaku, libero a centro area, murato sulla seconda (4' st Lazaro 5,5: ancora un corpo estraneo, ma tanta corsa).

GAGLIARDINI 6

In costante pressione sul regista ceco Husbauer, propositivo in inserimento. Senza squilli ma nel rispetto delle consegne.

BROZOVIC 5

Per una volta giro palla in slow motion e troppa imprecisione nelle trame, quasi sempre in orizzontale e prevedibili. Anche alla conclusione non pervenuto, sotto tono (26' st Barella 7: Man of the match: nel recupero, di volée).

SENSI 7

Un'altra prova monstre, tra pennellate per i compagni, conclusioni in proprio e un moto perpetuo tra le linee. Mette pure lo zampino nell'1-1 di Barella, centrando la traversa pochi istanti prima.

ASAMOAH 5

Fatica ad aver la meglio negli uno contro uno in attacco. E dietro è in modalità colabrodo. Serata storta.

LUKAKU 5,5

Gioca stringendo i denti per un problema alla schiena e deve fare a spallate con i centrali cechi. Sufficienza sfiorata per il lavoro di apri-varchi al servizio dei compagni.

LAUTARO 5,5

In avanti è il più attivo. Impegna Kolar in 3 occasioni, dannandosi l'anima e rincorrendo ogni pallone, ma senza sfondare. Chiude con un giallo per proteste (26' st Politano 6: qualità in movimento).

CONTE 6

Al debutto in Champions la sua Inter paga lo scotto dell'esperienza e di un giro-palla ancora troppo lento per le sfide continentali. L'1-1 di Barella raddrizza un po' la situazione, ma il girone si complica fin da subito.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA