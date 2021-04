Sensi più forte dopo la cura Mancini Conte riparte da lui

Alessio Agnelli

Inter-Nazionali, carica Sensi: col Mancio gol e minuti nelle gambe, ora palla a Conte. Di nuovo al centro del progetto azzurro e titolare, come non gli capitava dall'amichevole di Firenze del 7 ottobre scorso contro la Moldavia, ma soprattutto in fiducia e determinante in zona gol, a quasi 7 mesi dall'ultimo (nell'1-1 di Nations League del 4 settembre contro la Bosnia) messo a segno in Nazionale. A Stefano Sensi sono bastati 4 giorni, tra Sofia e Vilnius, per ritrovare sensazioni d'antan e riprendere i tanti discorsi interrotti col passato. Domenica sera è arrivata una maglia nell'11 di partenza contro la Bulgaria. Mercoledì un gol, il terzo in azzurro, ad indirizzare la sfida di qualificazione ai mondiali contro la Lituania e, forse, ad aprire anche nuovi scenari in nerazzurro. L'ultima presenza di Sensi con l'Inter è datata, infatti, 30 gennaio (9' contro il Benevento nel finale). Da allora 7 gare di campionato per la Banda Conte, con 5 panchine dal 1° al 90° e 2 tribune (per noie muscolari) per l'ex Sassuolo. Addirittura di 6 mesi fa, invece, l'ultima (e l'unica, delle 10 presenze in serie A nel 2020/21) da titolare in nerazzurro, a Benevento, lo scorso 30 settembre e ancora più datato l'ultimo gol (dei 3 segnati in 2 stagioni a Milano) con la Beneamata, alla Samp, nella vittoria corsara di Marassi del 28 settembre 2019. Durante, una miriade di infortuni, che ne ha limitato l'utilizzo e il tasso d'incidenza con l'11 di Conte. Ma che Sensi spera d'essersi lasciato finalmente alle spalle, pronto alla volata-scudetto e a più spazi da domani in poi. Per l'impegno del Dall'Ara il 25enne di Urbino, naturalmente previo tampone (ieri test molecolari per tutti, oggi gli esiti) e Conte permettendo ovviamente, dovrà vedersela con Christian Eriksen. Altro dubbio tra Stefan De Vrij (negativo al Covid da ieri e in gruppo da oggi) e Andrea Ranocchia, con il secondo in vantaggio. Indisponibili, invece, Danilo D'Ambrosio (tuttora positivo al Covid19) e Arturo Vidal, in odore di convocazione per il recupero di mercoledì con il Sassuolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

