Senatrice Cattaneo rapinata in metrò

Borseggiata in Stazione Centrale la senatrice a vita Elena Cattaneo. La parlamentare Pd è stata rapinata e spinta per terra mentre si trovava in un passante del metrò. Poco prima delle 10, la senatrice era in Stazione Centrale e stava percorrendo il passaggio che dalla linea verde porta alla gialla quando si è accorta di una donna che le stava sfilando il portafoglio. Subito ha tentato di opporsi alla borseggiatrice, descritta di età compresa tra i 40 e i 50 anni, ma è stata buttata a terra dalla ladra, scappata. La senatrice è stata soccorsa e portata al Cto per una contusione alla gamba. Nel pomeriggio la polizia ferroviaria ha ritrovato il portafoglio con i documenti, ma senza soldi. La senatrice ha ringraziato per la solidarietà: «Sono a casa mi sto riprendendo dalla disavventura. Grazie a tutti, alle forze dell'ordine ad Atm e ai servizi di soccorso per la sollecitudine con cui sono intervenuti».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

