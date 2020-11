Sempre più milanesi diventati poveri per l'emergenza Covid, che ha peggiorato la situazione anche di chi era già in difficoltà prima del virus. Il lavoro è svanito e i risparmi sono finiti, consumati in questo secondo lockdown: dalla metà di ottobre a settimana scorsa, nell'arco di circa un mese, altre 672 famiglie hanno ricevuto la tessera a punti per la spesa gratuita negli empori e nelle botteghe della Caritas. Sono così saliti a oltre 9mila i beneficiari, la cui impennata era stata già registrata nel corso del lockdown di primavera. I nuovi poveri, secondo il rapporto della Diocesi ambrosiana, sono soprattutto donne (59,3%), immigrati (61,7%) e la fascia di età più colpita è quella tra 35 e 54 anni (58,4%). La maggioranza di loro è sposata (55%) e ha bassa scolarità (62,9%); infine, i disoccupati per il Covid sono il 50%, mentre gli occupati, che però non riescono a tirare a fine mese, sono il 34%. Un boom di richieste è arrivato anche per il Fondo San Giuseppe (istituito dall'Arcivescovo di Milano e Comune), rivolto a chi non riesce più pagare le spese quotidiane, come le bollette o l'affitto: ad oggi sono stati distribuiti oltre 3 milioni di euro a 1.692 famiglie. Il picco di aiuti a giugno (con 800.500 euro per 495 persone), poi un calo fino a settembre (121.100 euro per 54 persone). E a ottobre una nuova accelerazione: in 30 giorni sono stati erogati 489.500 euro a 228 persone, in grave difficoltà nella seconda ondata di Covid.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 05:01

