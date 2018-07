Sempre meno malati di slot

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In Lombardia sono stati sborsati nel 2016 14,6 miliardi di euro per il gioco d'azzardo, di cui il 71% per slot e video lottery. Il dato emerge dalla relazione 2017 sull'attuazione della legge regionale per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. Si conferma la diminuzione sia delle persone che hanno avuto necessità di cure per ludopatia (2670 nel 2017 a fronte di 2734 nel 2016) sia del numero di esercizi (-9% sale slot e -2% sale per la lotteria video, rispetto al 2016) e apparecchi per il gioco di azzardo (slot -18%).Complessivamente in Lombardia si trovano 61.775 macchinette slot, concentrate soprattutto nella città metropolitana di Milano (16.987), seguita dalle province di Brescia (9446), Bergamo (7471), Varese (5658) e da Monza e Brianza (4109).