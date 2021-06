Semifinale addio

Coraggio e orgoglio. Ma non bastano. In semifinale giovedì a Maribor contro la Spagna ci va il Portogallo che s'impone 5-3 ai supplementari.

L'Under 21 targata Nicolato è stata da libro Cuore. Sotto 3-1 con il Portogallo, nel quarto di finale dell'Europeo di categoria, riesce ad agguantare il 3-3. Avvio choc, con la rete del monzese Dany Mota, al 6' che porta avanti i lusitani. Lo stesso Mota raddoppia al 31'. Prima del riposo (45') Pobega accorcia. L'Italia sfiora il pari (miracolo del portiere), poi il Portogallo con Ramos cala il tris.

Scamacca rimette in corsa l'Under nostra e Cutrone (88') porta gli azzurrini ai supplementari. In inferiorità numerica l'Italia non molla, ma i lusitani (109') fanno 4-3 con Jota. Ancora Cutrone sfiora il clamoroso 4-4. Conceiçao (118') chiude la contesa: 5-3.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA