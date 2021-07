Sembrava imbattibile, invece, è andata giù in un niente. La regina del tennis, Ashleigh Barty, è già fuori dai Giochi. Lei, la vincitrice di Wimbledon, la numero 1 del mondo, la grande favorita per tutti i bookmaker, out all'Ariake Tennis Park di Tokyo. L'australiana aveva vinto più partite di tutte nel circuito Wta, poi a Tokyo è andata fuori all'esordio 6-4 6-3, contro la spagnola Sara Sorribes Tormo. Una storia che ricorda il gigante Golia che cade contro il piccolo Davide. Il bello di questi Giochi è che i ko contro pronostico si stanno ripetendo sempre più spesso, come è successo nei 400 sl con l'americana Ledecky o nella ginnastica con l'altra americana Biles, stella della ginnastica artistica per la prima volta non perfetta. Aspettiamoci altre sorprese, questi strani Giochi sono solo all'inizio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA