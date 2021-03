Semaforo verde per la Nazionale e per l'Inter. Rosso, invece, per la Juventus. Ne è convinto Luca Marchegiani, uno dei più apprezzati talent calcistici di Sky Sport. Ex portiere, vicecampione del Mondo a Usa 1994, ha giocato oltre 400 partite in serie A tra Torino, Lazio (con la quale ha vinto lo scudetto del 2000) e Chievo.

La Nazionale torna con un'anomalia. Tre partite di qualificazione al Mondiale del 2022 poco prima degli Europei. Un bene o un male?

«In generale la pandemia ha tolto spazio alle nazionali, ha complicato le convocazioni e non solo. Credo però che Mancini sia contento di potersi avvicinare all'Europeo disputando partite ufficiali e non amichevoli».

Dove potranno arrivare gli azzurri all'Europeo?

«L'Italia farà sicuramente un grande Europeo. Dire dove potrà arrivare di preciso è difficile, ma credo che la semifinale sia un obiettivo che la squadra di Mancini debba porsi».

Lo scudetto è già dell'Inter?

«Al 90% sì. Sono diversi i punti di forza dei nerazzurri. Pochi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, una rosa di qualità e il fatto di aver saputo trasformare la brutta figura in Europa in occasione per crescere».

Il restante 10% lo lascia al Milan?

«In realtà sarebbe sempre dell'Inter, perché solo un suo crollo potrebbe rimettere in gioco le altre. Il Milan merita comunque un applauso. Neppure qualche passaggio a vuoto recente ha potuto cancellare la bontà di un cammino inaspettato».

Juventus fuori dai giochi tricolori dopo lo stop con il Benevento?

«Per me sì, ritengo non ci sia lo spazio per rientrare. L'Inter potrà anche fare qualche passo falso, ma non credo che la Juve di questa stagione possa fare un filotto vittorie per recuperare 10 punti. Pirlo? Normale pagare un piccolo dazio per la scelta di un allenatore alla prima esperienza, lo si sapeva dall'inizio. Non si può giudicare il suo lavoro in un solo anno».

E le altre pretendenti alla Champions?

«Le più in palla sono l'Atalanta e il Napoli: per me Gattuso ha ricevuto troppe critiche. Possono rientrare anche Roma e Lazio».

Roma unica sopravvissuta in Europa. È lo specchio veritiero dello stato del calcio italiano?

«Non avere italiane nei quarti di Champions impone una riflessione, anche a proposito di alcune convinzioni sul nostro modo di fare calcio».

