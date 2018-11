Selfie sui grattacieli, indagati due ventenni

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Immagini spettacolari, prese da altezze vertiginose. Salivano su impalcature sospese a decine di metri da terra, si arrampicavano sui grattacieli per dominare Milano dall'alto. E immortalare le loro imprese con selfie e filmati, virali sui social.Scatti e video, però, sono finiti anche nelle mani della Procura, che ha aperto una indagine per violazione di domicilio. A finire nei guai sono stati due ventenni. Nei mesi scorsi hanno conquistato le vette dei palazzi della zona di Porta Nuova. Tra le loro prodezze, anche l'ascensione in notturna della Torre Unicredit di piazza Gae Aulenti. L'inchiesta, coordinata dai pm Giancarla Serafini e Luca Gaglio e condotta dagli investigatori della polizia locale, è scattata dopo la denuncia di un legale che rappresenta i condomini del palazzo scalato dai due. Un'indagine che ha portato nelle scorse settimane anche a delle perquisizioni a carico dei due indagati, con sequestro di pc e materiale informatico. Le immagini, montate a ritmo serrato, documentano tutta la scalata e mostrano le luci della Milano by night ai loro piedi. Un video spettacolare che serviva ai due ragazzi per affermarsi sulla scena milanese del parkour estremo.(A.Cal.)