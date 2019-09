«Sei violentabile». E la minaccia con la mannaia

Ha fissato con insistenza la sua preda, una ragazzina di 17 anni incontrata sul tram 5 alle 7 di sabato mattina. Lui, 23enne italiano con precedenti, si è avvicinato e le ha detto: «Sei violentabile». A quel punto ha iniziato a palpeggiarla e quando la vittima si è opposta ha estratto una mannaia nascosta nei pantaloni. Una scena da film dell'orrore interrotta solo quando il mezzo è arrivato alla fermata Zara, dove la 17enne è riuscita a scendere divincolandosi dal suo aggressore. Con lei è scesa anche un'altra passeggera che ha assistito a tutta la sequenza e ha tentato di proteggerla. Insieme hanno chiamato il 112, descrivendo anche la direzione di fuga del 23enne, scappato in strada all'apertura delle porte. I poliziotti lo hanno individuato poco dopo e arrestato per violenza sessuale. Ora è in cella a San Vittore. (S.Gar.)

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

