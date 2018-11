Sei personaggi in cerca di Pirandello

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mentre una compagnia di attori sta provando Il giuoco delle parti di Pirandello, nel teatro vuoto si presentano sei misteriosi personaggi: il Padre, la Madre, la Figliastra, il Figlio, il Giovinetto e la Bambina. Chi sono? Degli intrusi? Dei vagabondi? Niente di tutto questo. Sono creature inventate da un drammaturgo che, dopo averne tratteggiato caratteri e storia, li ha abbandonati. Ma il loro dramma ha bisogno di essere concluso e interpretato, questo chiedono agli attori.Manifesto della teoria pirandelliana sul teatro in forma di pièce, Sei personaggi in cerca d'autore è la nuova sfida di Spiro Scimone e Francesco Sframeli da domani al Parenti. Protagonisti della ricerca scenica più raffinata e originale, il duo si mette al cospetto del testo, lo riscrive e lo trasforma in Sei, magnifica riflessione intorno al mestiere dell'attore.(O.Bat.)riproduzione riservata ®