Sei gol al Crotone: brilla Calhanoglu E Oriali dà l'addio

Alessio Agnelli

Torna Big Rom, brilla il Sultano: contro il Crotone l'Inter ne fa 6, 4 ispirati o siglati da Calhanoglu. Un gol, con un destro a giro sul secondo palo, e tre assist, al baby Satriano, a Dimarco e Pinamonti in 58 minuti, prima del cambio con Vidal.

Nel giorno del ritorno in campo di Lukaku con l'11 di Inzaghi, a prendersi la scena è stato Hakan Calhanoglu, trascinante nel primo, vero test di pre-season dei campioni d'Italia contro un avversario di serie B e già perfettamente inserito negli schemi del piacentino.

Il turco ha diretto, disegnato assist e finalizzato in prima persona, meritandosi il titolo di MVP. Ma, per Inzaghi, tante note liete. E ad ogni latitudine di squadra. È mancato solo il gol di Lukaku, che ci ha provato più volte nei secondi 45', dispensando solo un assist a Brozovic, per il 6-0.

Ma buone risposte, per Inzaghi, sono arrivate anche da De Vrij e Skriniar, Sensi (a segno per il 5-0) e Dimarco, già sicuro di un posto in rosa per il 202-/22. Una buona mezzora di gioco anche per Vidal e «il mio obiettivo è far vedere a tutti chi sono -la promessa del cileno -. La società ha fiducia in me, io in loro. Voglio rivincere lo scudetto e andare fino in fondo in Champions».

Prudenza invece con Sanchez e Vecino, rientrati martedì col Guerriero, ma esentati dal test-match anche «per trovare gradualmente continuità, a livello fisico e di minutaggio - il commento dell'uruguaiano -. Inzaghi? L'avevo già sentito al telefono, mi ha trasmesso grande entusiasmo e voglia di far bene».

Settimana prossima torneranno alla base i campioni Barella, Bastoni e Lautaro. Unitamente a Christian Eriksen, il più atteso e in arrivo ai primi di agosto per nuovi accertamenti cardiaci (oltre che per un saluto a Inzaghi e compagni di squadra), decisivi per il prosieguo di carriera. Chi sbarcherà prima a Milano è Nahitan Nandez, sempre più vicino all'Inter di Inzaghi e atteso domani a Malpensa, di rientro dall'Uruguay. Continui i contatti col Cagliari: la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni, con diritto di riscatto e percentuale su una futura rivendita del Leon a favore dei sardi. In rossoblu anche Nainggolan, senza risoluzione di contratto con l'Inter, ma in prestito in Sardegna per il terzo anno di fila.

Ed è addio pure per Lele Oriali, che ha scelto di dedicarsi a tempo pieno agli azzurri di Mancini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

