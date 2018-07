Segue le donne a casa e le scippa

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloClandestino, era uscito dal carcere lo scorso aprile per rapina, ha nove alias forniti nel corso di vari arresti, un obbligo di firma da rispettare, pagine di precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, un ordine di espulsione mai eseguito. Adel Sahid Elgandy, pregiudicato egiziano di 42 anni, è stato arrestato dalla polizia per due rapine ai danni di altrettante donne di 45 e 73 anni, aggredite a pochi minuti di distanza la mattina del 9 luglio a Sesto San Giovanni.Elgandy ha colpito seguendo uno schema collaudato che lascia ipotizzare una lunga serie di rapine dello stesso tipo. In entrambi i casi ha pedinato le vittime per alcuni minuti e nel momento in cui stavano per rientrare in casa le ha aggredite strappandogli le collanine. Il primo episodio è avvenuto alle 11,45 in via Boccaccio: dopo aver seguito la 45enne l'ha assalita mentre entrava nel portoncino scippandole la collana d'oro del valore di circa 1500 euro. Meno di un'ora dopo ha pedinato l'altra vittima fino al suo palazzo in via Monte Grappa e quando stava per entrare nell'ascensore, le ha afferrato la collanina in oro da mille euro. La violenza è stata tale da mandare in frantumi i gioielli.«Non ha altra fonte di guadagno, si mantiene commettendo reati di questo tipo - hanno spiegato gli agenti del commissariato di zona diretti da Daniele Barberi, che lo hanno individuato meno di 24 ore dopo partendo dalle telecamere dei condomini - stiamo lavorando per capire se sia autore di altre rapine dello stesso tipo».riproduzione riservata ®