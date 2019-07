Seamen, quinto Super Bowl Milano sogna un nuovo tricolore

Massimo Sarti

MILANO - Il sogno c'è, anche se ancora appare di lontana realizzazione: fermare un Paese intero, come succede negli Stati Uniti quando si gioca il Super Bowl, la finale del campionato professionistico Nfl di football americano. Il movimento in Italia è comunque in crescita e domani celebrerà la 39ª edizione dell'Italian Bowl, la sfida per il tricolore di casa nostra.

Appuntamento dalle ore 21 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, a nord di Milano. E proprio i Seamen Milano, campioni in carica, cercheranno il quinto titolo nelle ultime sei stagioni contro i Guelfi Firenze, esordienti invece all'Italian Bowl. «Da noi in città esiste la Fiorentina, la Fiorentina e ancora la Fiorentina», ha detto simpaticamente Edoardo Cammi, vicepresidente e linebacker (giocatore della linea difensiva) dei toscani.

Che sperano di poter agganciare il nuovo proprietario viola, l'italo-americano Rocco Commisso, per allargare la propria visibilità. Nei Seamen ci sarà in campo tra gli altri il ricevitore azzurro Gianluca Santagostino, rientrato dall'esperienza di 4 anni in un college messicano. L'Italian Bowl sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming PMG Sport. Nell'intervallo show musicale: tra gli ospiti Dolcenera, che eseguirà anche l'inno di Mameli.

Domani alle 16, invece, kick-off per il Silver Bowl, la finale per la promozione in Prima Divisione. Derby Milano-Roma tra gli storici Rhinos e i Pretoriani. La due giorni prenderà il via oggi alle 21 con la finale del football a 9 tra Briganti Napoli e Redskins Verona. Per queste ultime due partite dirette streaming sui canali della federazione Fidaf Tv.

riproduzione riservata ®

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA