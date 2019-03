«Se saremo ancora qui sarebbe bello portare in porto la scommessa di proporre l'opera integrale pucciniana, ci crediamo e speriamo di poterci arrivare presto». È quanto spera Riccardo Chailly presentando alla Scala Manon Lescaut, la seconda opera di Puccini in versione originale, dopo Madama Butterfly e in attesa della Tosca che aprirà la stagione 2019. L'opera, da domenica, racconta la perdizione di Manon, che dal convento diventa donna di piacere, ed è ambientata alla fine dell'800 in una stazione ferroviara. Ho scelto la stazione come «luogo del cambiamento e di scambi», spiega il regista David Pountney. L'opera è proposta nella prima versione, quella andata in scena al Regio di Torino il 1° febbraio 1893. Per Manon è un ritorno alla Scala dopo 21 anni, ovvero con la metà dell'orchestra rinnovata: «È stato come partire ex novo», dice Chailly. Manon è interpretata da Maria José Siri, il fratello cattivo Lescaut da Massimo Cavalletti (foto). E Marcelo Alvarez l'innamorato Des Grieux.

