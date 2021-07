Se sarà eletto, sarà sicuramente il consigliere comunale più tatuato della storia di Milano. Lo scrittore Nicolai Lilin, il celebre autore di Educazione siberiana (da cui Salvatores ha tratto un film) si candida alle elezioni comunali a Milano nella lista Europa Verde, che sostiene il sindaco uscente Giuseppe Sala. Lo ha annunciato lui stesso durante un green talk in diretta web con l'eurodeputata Eleonora Evi.

Lilin, il nome d'arte scelto dallo scrittore di origini russe ma naturalizzato italiano, si è trasferito nel Belpaese nel 2004. Prima in provincia di Cuneo, dove aveva aperto un negozio di tatuaggi (la cui tradizione contraddistingue i protagonisti di Educazione siberiana), poi a Milano, dove vive con la moglie dal 2010.

«Sono estremamente soddisfatta e felice che Nicolai abbia deciso di entrare a far parte della nostra grande famiglia - ha detto la parlamentare europea di Europa Verde Eleonora Evi - abbiamo bisogno del carisma e della passione di una persona come lui, che ha sempre condiviso le nostre battaglie e che ha ora scelto di combatterle in prima linea proprio qui a Milano, una città che deve guidare la transizione ecologica in Italia e in Europa».(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:01

