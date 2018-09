Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se ne andava poco più di un anno fa, Chester Bennington, leader e cantante dei Linkin Park. Era il 20 luglio 2017, quando Bennington veniva trovato suicida nella sua casa di Palo Verde Estates, a sud di Los Angeles. Aveva solo 41 anni e lottava da tempo contro una dipendenza cronica da alcool e droga. Padre di sei figli, era una degli artisti più conosciuti e venerati dai fan del nu metal, genere ibrido che incrocia rock pesante con hip hop.Con i suoi Linkin Park aveva raggiunto la fama mondiale ed era uno dei musicisti più amati dai giovani americani. Per ricordare la sua musica e il suo talento, all'Alcatraz di via Valtellina, sabato va in scena una serata speciale intitolata One more light memorial II, dedicata ai Linkin Park e al suo leader.In scaletta, molte ore di canzoni e tributi con Julien-K, Amir Derakh e Ryan Shuck, che con Bennington avevano fondato i Dead By Sunrise, side project dei Linkin Park. Con loro si alterneranno sul palco anche varie tribute band: Black Sheep, Codename, Delirious, Colors Void, Dual Project, Living Theory, Nero Argento,Ivan King, Lost in the Dream, Pure e Ravenscry. A seguire, deejay set, sempre e solo nel nome del nu metal dei Linkin Park.(M.Lev.)