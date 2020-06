Se la mobilità deve essere green, il Comune ha deciso di non badare a spese. Eco bonus per tutti i milanesi, senza limiti Isee. Sono in arrivo da Palazzo Marino incentivi (cumulabili con quelli statali) fino a 1800 euro per l'acquisto di scooter ecologici; fino a tremila euro in caso di rottamazione di moto vecchie; 1.500 euro anche per l'acquisto di e-bike ecologiche.

Palazzo Marino ha inoltre previsto nuovi contributi per chi compera autoveicoli ibridi, elettrici, bifuel, benzina euro 6, ma solo se decide di demolire un mezzo più inquinante. Gli aiuti sono destinati ai cittadini maggiorenni e, per la prima volta, senza limitazioni Isee in modo da permettere a tutti di accedervi, ampliando così la platea degli interessati. Il bando sarà aperto a giorni sul sito del Comune fino all'esaurimento dei fondi. «Così aiutiamo i milanesi che devono ricorrere all'uso di veicoli privati per gli spostamenti in questo momento di mobilità anomala. L'obiettivo è che acquistino mezzi meno inquinanti e più leggeri», dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 05:01

