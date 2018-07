Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Se il mondo fosse fatto a mattoncini di Lego, forse sarebbe migliore. Non solo per i più piccoli. Montare e rimontare in quattro e quattr'otto, finché le cose non funzionano a dovere. La mostra Potere ai piccoli prova a evocare questa utopia fino al 20 settembre allo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli.Prima personale di Riccardo Zangelmi, la mostra è realizzata con 600mila pezzi del celebre gioco: «Il Lego era qualcosa di magico - spiega l'artista di Reggio Emilia, classe 1981 - il mio sogno da bambino era proprio questo: da grande, mi dicevo, farò l'ingegnere Lego. Come me, tantissimi bambini che tutti i giorni sognano un futuro lavorando tra i mattoncini. Non è forse il lavoro più bello del mondo?». Promossa dal Consiglio regionale della Lombardia con Lego Italia, Potere ai piccoli è un percorso creativo tra oggetti, ricordi e fantasie possibili legate al mondo dell'infanzia. In tutto una trentina di opere, tra cui spiccano Fly (la più grande), Hope (la più utopica) e Goat Different (la più educativa). All'ingresso, due poltroncine rosse e un tavolino giallo (di Lego) saranno la scenografia di una postazione selfie per i bimbi. (F.Cos.)riproduzione riservata ®