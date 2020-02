Se Braidense rimane senza bibliotecari

Salvate la Braidense, senza concorsi avrà un solo bibliotecario. L'allarme è lanciato dal direttore di Brera James Bradburne, di cui l'istituzione fa parte. La biblioteca è terza per importanza dopo Roma e Firenze: nel 2005 aveva 145 dipendenti di cui 32 bibliotecari, nel 2022 i dipendenti scenderanno a 27 e di bibliotecari, se non ci saranno concorsi, ne resterà uno solo. Paradossale, visto il patrimonio di un milione 500 mila volumi e 125 mila visitatori l'anno. «Trend non sostenibile», rimarca Bradburne. Per questo ha approfittato della conferenza stampa sul palinsesto di attività La biblioteca ideale (incontri, letture, mostre) per presentare il problema. Alla Braidense «è diventata difficile anche la semplice apertura quotidiana dei servizi», rincara la direttrice Maria Goffredo. Da qualche tempo la sala consultazione resta chiusa il venerdì e il sabato, la sala manoscritti il venerdì e il servizio di consegna lunedì e venerdì pomeriggio.

C'è bisogno di «sostegno» anche perché, ha sottolineato Bradburne, le biblioteche, a differenza dei musei, non possono contare sugli introiti della biglietteria e nemmeno sull'indotto che generano i turisti frequentando bar, ristoranti, negozi e hotel.

