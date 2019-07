Se avessi avuto questo libro, la matematica non sarebbe mai stato un problema, anzi. Perché la piccola enciclopedia per tipi tosti è un mix di curiosità, spiegazioni, interpretazioni che snocciolano con simpatia e chiarezza i problemi della matematica e non solo. Il sottotitolo è buffo, ma efficace anche per i giovani lettori (e matematici) più riottosi: Fatti matematici fichissimi che devi sapere. In effetti Fibonacci, le equazioni, le misure, lo zero, sembrano non essere poi così distante dal mondo reale, se Fibonacci lo si trova in un ananas o tra i rami di un albero. Se statistica e probabilità sono spiegate con intelligenza e sintesi. Senza dimenticare le pagine conclusive di suggerimenti e scorciatoie, per dividere per cinque, capire se un numero sia divisibile, il trucchetto per la moltiplicazione del nove, i calcoli rapidi e stupire tutti indovinando l'età. Da 8 anni.

Da zero a infinito, di M. Goldsmith,

De Agostini, 9,90 euro

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

