«Scusi, ha una gomma sgonfia», dicevano all'automobilista per convincerlo a fermarsi. Poi, lo rapinavano in modo violento, a suon di spallate e spintoni, di orologi di lusso. Nel mirino dei banditi finivano i proprietari di auto di grossa cilindra, forse anche pedinati in precedenza. Un copione ben studiato, che però non teneva conto delle telecamere di video sorveglianza. Quattro gli arresti della squadra mobile: tutti cittadini stranieri, due di origine franco-algerina e due centro-africana. L'indagine ha origine da una violenta rapina dello scorso 6 luglio scorso, consumata nell'area di servizio di piazzale Lotto: la vittima è un turista tedesco che, a bordo di Porsche Cayenne, si era fermato perché un uomo, su uno scooter, gli aveva segnalato una ruota bucata. Appena sceso, è stato aggredito dal rapinatore che gli ha strappato un modello in oro bianco da 120mila euro. La squadra mobile è arrivata a ricondurre un precedente raid di giugno, in piazza Monte Titano: in quel caso i rapinatori avevano urtato una Bmw per obbligare il conducente a scendere e, dopo averlo bloccato, si sono impossessati dell'orologio che aveva al polso. Valore: 30mila euro.(S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA