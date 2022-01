Scuola, a Milano proteste e assenze: rientro a metà

Lorena Loiacono

A Milano e in Lombardia le lezioni sono ricominciate, ma è una partenza a metà. Molti gli istituti alle prese con tante assenze e molte le proteste dei ragazzi sia per difendere la scuola in presenza ma anche per dire no al ritorno in aula.

«È giusto tornare e provare e vedere come andrà a finire», dicono alcuni ragazzi del liceo Volta in attesa di entrare in classe. Qui ieri la conta dei positivi era di 52 casi tra i ragazzi e 5 tra i docenti su 1200 alunni. Al liceo Tenca il bilancio è stato anche più pesante: Abbiamo contato 120 positivi su 1400 spiega il preside Mauro Zeni, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Milano ho dovuto attivare la didattica digitale in 52 classi su 60. Nei prossimi giorni la situazione sarà ancora più complicata visto che andiamo incontro al picco». Sottolinea Zeni: «In generale a Milano, dalle elementari alle medie, è assente il 10% del personale»

Iniziano intanto anche le prime proteste: i liceali del classico Manzoni, rientrati in classe il 7 gennaio, hanno proclamato l'occupazione. «Abbiamo paura di tornare alla didattica a distanza - spiega Chiara del Collettivo Manzoni - e di chiuderci nell'alienazione delle lezioni al chiuso delle nostre camerette». I ragazzi del Manzoni stanno protestando contro il rischio Dad, ma anche contro le politiche del governo e contro il loro corpo docente. Assicurano di poter gestire per una settimana la scuola in modo sicuro, rispettando tutte le norme anti Covid e portando avanti una didattica diversa. Nelle intenzioni dei ragazzi si occupa fino a sabato, sempre che la preside Milena Mammani non chieda alle forze dell'ordine di farla finire prima. Agli asili comunali milanesi il bilancio è complicato. Mancano 700 educatori su 3200 in organico, di cui circa il 13% per assenza di vaccino. Questo «ha comportato», spiegano dal Comune «la contrazione oraria per 21 sezioni di nido (su 103 sezioni totali), praticamente 1 su 5, e 87 della scuola dell'infanzia (su 852 sezioni totali), oltre a una sezione primavera sulle 37 cittadine. Non sono state, invece, riaperte 4 sezioni dell'infanzia, di cui una primavera».

Chiedono, al contrario, di andare in Dad i ragazzi che ieri hanno protestato davanti all'Istituto Dell'Acqua e all'Isis Bernocchi di Legnano. In agitazione anche alcuni istituti superiori di Rho, Parabiago, Busto Arsizio e Saronno.



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA