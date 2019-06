Sculture di carta e letture per divertirsi e crescere. Anche se il sole finalmente splende, qualche ora tra bricolage, cartoncini colorati, teatro e libri è sempre un bel modo di passare il weekend.

Alla Fondazione Carriero domani 8 giugno alle ore 11.30 (gratis con prenotazione obbligatoria a edu@fondazionecarriero.org) si tiene l'ultima delle attività didattiche dedicate alle famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni in occasione della mostra Lygia Pape. Il laboratorio di sculture di carta pop up accompagna i bambini alla scoperta dell'arte contemporanea.

Creatività e letture alla Fondazione Feltrinelli. Torna nel weekend L'Isolachenonc'è (viale Pasubio, 5 info fondazionefeltrinelli.it, gratuito). Sorprese animate da autori, illustratori, cantastorie e artisti che mettono in scena storie per crescere e diventare giovani consapevoli. Arcipelago dei sogni, Foresta del gesto, Oasi degli incontri speciali: per la seconda edizione anche escursioni al Parco Trotter, alle biblioteche Chiesa Rossa e S. Ambrogio. Ci sono Barbara Santagostini che parla di ambiente, Saturnino l'alieno che balla con i più piccoli e spettacoli sull'amicizia. (P.Pas.)

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

