Scritte naziste a scuola, indagati 3 minori

Rintracciati gli autori di scritte minatorie, neonaziste e omofobe comparsi sui muri del classico Parini e dell'istituto Severi Correnti (scientifico, linguistico e tecnico). Sono tre studenti, un 16enne e due 17enni, denunciati dalla polizia per «deturpamento e imbrattamento di cose altrui con l'aggravante della discriminazione e odio etnico».

Gli autori colpivano sempre di notte. A sventare l'ultimo raid, dopo la festa di fine anno, erano stati i redattori della rivista scolastica del Parini lo Zabaione, che tornando a casa dalla festa a scuola avevano messo in fuga i writer con simpatie di estrema destra e avvertito i carabinieri.

Le prime scritte erano comparse il 24 maggio, quando uno dei 17enni aveva tracciato a caratteri cubitali frasi omofobe davanti all'istituto superiore Severi Correnti, in via Alcuino. Le seconde scritte erano del 9 giugno. Lo stesso ragazzo, assieme a due complici, ha imbrattato i muri vicino al liceo Parini con simboli di estrema destra e la scritta: «Arthur trema, il fascio è qui per te», recitava una scritta di minacce contro uno studente ebreo, che è andato in Questura e ha fatto denuncia.

La stessa notte si sono spostati davanti al Correnti Severi per scrivere altre frasi piene di insulti razzisti e omofobi. E lì sono stati fermati e identificati da una volante. Avevano con sé molti adesivi di Lotta Studentesca e Forza Nuova. Uno dei tre era già noto alla Digos perché identificato durante un banchetto organizzato proprio da Forza Nuova. (V.Gol.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA