Scritta anarchica su un muro indagano i pm antiterrorismo

Salvatore GarzilloLa frase è in stampatello, vergata a spray blu su un muro bianco: «Non sparare a salve, spara a Salvini». È comparsa ieri mattina in via Voltri, zona Ticinese. Accanto alla scritta c'è la sagoma del ministro dell'Interno con le sembianze di Hitler e la firma: una A cerchiata di colore rosso. Un attacco violento sul quale indaga il dipartimento antiterrorismo della procura, guidato da Alberto Nobili. A breve potrebbe essere aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione a delinquere e imbrattamento.Il commento del vicepremier leghista non si è fatta attendere: «Ho esaurito la pazienza, non rido più. Conto che le forze dell'ordine vadano a beccare questi deficienti. Bello il confronto politico, ma queste non sono idee - ha continuato durante una diretta Facebook - ma sono sicuro che qualcuno a sinistra è capace di difendere anche questo. Io non mi spavento, né cambio il modo di lavorare. Questo è odio, intolleranza e razzismo nei confronti di chi applica la legge». Totale e compatta la solidarietà da parte di tutti i colori politici, a partire dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, concorde nel giudizio sugli autori: «Il bruttissimo clima di violenza contro la Lega, alimentato da chi incapace di un confronto democratico non ha altri argomenti che non siano la denigrazione e l'insulto dell'avversario, trova terreno fertile nei soliti imbecilli impermeabili agli appelli ad abbassare i toni». Fontana ha anche ricordato il danneggiamento della saracinesca della sede della Lega in Darsena, con una bottiglia di liquido infiammabile lanciato due giorni fa.«Le minacce rivolte a Salvini non sono tollerabili - ha scritto il sindaco Giuseppe Sala in un tweet - a lui esprimo tutta la mia solidarietà». Condanna espressa anche da Emanuele Fiano, deputato del Pd e responsabile sicurezza del Partito democratico».riproduzione riservata ®