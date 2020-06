Screening ai dipendenti del Comune di Milano. L'amministrazione ha avviato un progressivo piano di test sierologici e tamponi, tra i suoi dipendenti per permettere il rientro negli ufficio in tutta sicurezza dopo l'emergenza Covid e il periodo di smart working. Il piano inizierà da quei 280 lavoratori costretti all'isolamento domiciliare e poi da tutti coloro che dall'inizio del lockdown hanno svolto il proprio lavoro in presenza per assicurare i servizi indifferibili alla città.

Il Comune avvierà poi un piano di screening ai dipendenti che non sono in grado di osservare le misure di distanziamento sociale e protezione individuale per la tipologia di lavoro e per il contesto in cui operano, come vigili e personale socio assistenziale. Inoltre verranno intensificate le misure di protezione e di prevenzione nei confronti di quei dipendenti in situazione di particolare fragilità per età e patologie pregresse che vengono inseriti in situazioni lavorative meno a rischio. La graduale riapertura degli uffici e dei servizi comunali sta avvenendo in questi giorni e anche per garantire il distanziamento sociale e il decongestionamento del trasporto pubblico, il Comune ha previsto flessibilità, con un ampliamento delle fasce di ingresso negli uffici a partire dalle 7:30 in poi e con la possibilità di lavorare anche il sabato per recuperare eventuali ore perse.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 05:01

