Scoprire la natura attraverso il gioco

Imparare a conoscere la natura. Ma con occhi nuovi. È l'obiettivo della nuova mostra-gioco del Muba Museo dei Bambini il 2019 dedicata ai piccoli dai 2 ai 6 anni. Fino al 6 gennaio 2020 l'esposizione ospita quattro installazioni che approfondiscono e rielaborano una delle categorie percettive: spazio, materia, forma e colore. Attraverso attività ed esperienze che non si possano trovare in una situazione naturalistica tradizionale, le installazioni interattive permettono ai bambini di ampliare la capacità di osservazione e l'esplorazione della natura, stimolando la loro curiosità. Durante il percorso della mostra-gioco adulti e bambini verranno accompagnati dagli educatori alla scoperta di tutte e quattro le installazioni interattive.

«Affrontare un tema tanto complesso in un luogo chiuso è stata una sfida», spiega Barbara merati, direttore creativo di Muba. «Il nostro scopo è stimolare i bambini a esplorare con lo sguardo curioso il mondo esterno», spiega Barbara Merati, direttore creativo di Muba.

Muba. Via Besana, 12. Ore 17. Nel weekend 10, 11.30, 14, 15.30, 17. Si accede solo previa prenotazione. Biglietti 9-7 euro.

