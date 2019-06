Scoperto a Sesto maxi deposito di erba

Quando i militari della guardia di finanza hanno fatto irruzione, la droga era ancora imballata e avvolta dal cellophane sulle palette di legno, come normalissimi colli pronti ad essere spediti.

Il deposito di stoccaggio della marijuana era un magazzino di Sesto San Giovanni: dentro c'erano 150 chili di marijuana e tre chili di hashish. Le Fiamme Gialle lo hanno scovato dopo aver tenuto d'occhio i movimenti di un furgone a noleggio utilizzato per trasportare gli stupefacenti, intercettato nella provincia di Macerata. Il conducente era un pregiudicato con precedenti specifici. Gli accertamenti sul mezzo hanno portato i finanzieri al magazzino di Sesto San Giovanni, gestito da due italiani. Entrambi sono stati arrestati. Secondo le Fiamme Gialle, la droga era destinata a rifornire i pusher che operano in zona Sempione.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

