Scooter sui marciapiedi boom di multe e polemiche

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòStangata per moto e scooter in sosta selvaggia. Nel primo semestre del 2018 si contano 5780 multe verbalizzate dai vigili per divieto di sosta, quasi sempre sui marciapiedi, ovvero circa 1000 al mese, oltre 30 al giorno. Un trend che si conferma anche nei mesi di settembre e ottobre.I ghisa si fermano, per esempio, in Foro Bonaparte e armati di tablet per collegarsi alla banca dati della motorizzazione stilano i verbali da 41 euro, 28 se pagati entro 5 giorni. Gli agenti, per loro stessa ammissione, sono stati finora tolleranti, ma ora scatta la linea dura perché il malcostume degli scooter che intralciano il passaggio di pedoni, disabili, mamme con il passeggino e anziani è diffuso: si stima che circa il 60% delle due ruote venga parcheggiata in divieto.Marciapiedi in centro trasformati in selve di scocche e pneumatici in mezzo ai quali i pedoni fanno la gimkana. Una scena consueta, soprattutto nella Cerchia dei Bastioni, dove scooter e moto sono proliferate perché esonerate dal pedaggio di Area C: le telecamere hanno registrato picchi di 80mila ingressi al giorno nei mesi caldi, 30mila in inverno. I vigili setacciano il centro, intorno a piazza Scala o piazza Cavour, per poi procedere nelle strade decentrate come via Tertulliano, zona piazzale Cuoco. E grazie al tablet hanno un'arma in più, perché verificano in tempo reale anche l'avvenuta revisione e la copertura assicurativa dei veicoli. Sempre nei primi sei mesi dell'anno le multe per omessa revisione sono state 905 e 357 per l'assicurazione non pagata. I controlli incrociati funzionano.«Il problema va però affrontato alla radice, perché la realtà è che mancano gli stalli per le moto - spiega il presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni - all'interno dei Bastioni ci sono circa 3500 posti, pochi. Ne servirebbero altri duemila»: da viale Bianca Maria a Porta Vittoria. «Potremmo noi regolamentare la sosta sui marciapiedi - propone poi Arrigoni - a patto che siano larghi almeno tre metri». Frena l'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «È sempre preferibile la sosta in careggiata. In un anno abbiamo già ricavato spazio per circa 500 stalli».riproduzione riservata ®