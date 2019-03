Scontroso, visionario, irrequieto. Si muove tra teatro, arti visive, sperimentazioni estreme e spesso disturbanti. Lui è Jan Fabre, genio fiammingo che al consenso preferisce la radicalità della provocazione, in arrivo da stasera con The Night Writer. Giornale Notturno, primo appuntamento della seconda edizione di Fog, il festival di performing arts del Teatro dell'Arte in Triennale (fino al 17 marzo. Per la prima volta impegnato in una creazione in lingua italiana (in scena c'è il talentuoso Lino Musella), Fabre allestisce un'emozionante autobiografia teatrale in cui si interroga sul senso della vita e dell'arte, sull'amore e sul sesso, sulla famiglia e sullo scorrere del tempo. Riflessioni incandescenti dentro un diario intimo che procede senza censure verso l'origine del gesto creativo. (O.Bat.)

