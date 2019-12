Scontro 90-Amsa, morta la donna

Vittoria Golinelli

È morta Shirley Calangi, la 49enne di origine filippina che sabato mattina è stata sbalzata fuori dal filobus della linea 90 dopo lo scontro fortissimo con un mezzo della nettezza urbana dell'Amsa in viale Bezzi.

Le condizioni della donna, ricoverata in coma al Policlinico, erano apparse subito disperate. I medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale e i familiari hanno quindi dato il consenso alla donazione degli organi. Oltre alla 49enne, anche altri 18 passeggeri sono rimasti feriti, di cui 12 medicati in ospedale. È stato il filobus a non rispettare il semaforo rosso e a provocare lo schianto. A provarlo, le immagini di una telecamera che inquadra l'incrocio, esaminate frame dopo frame dagli investigatori del Nucleo radiomobile dei carabinieri. «Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica», ammette la stessa Atm che ha «già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti». Dalle immagini si vede il mezzo Atm bruciare il rosso a velocità sostenuta e venir colpito dal camion dei rifiuti, che proviene da destra, e che investe la 90 alla metà. A quel punto il filobus viene sbalzato via dalla corsia e dopo aver travolto due semafori prosegue la corsa oltre l'occhio della telecamera. La stessa azienda dei trasporti ha voluto esprimere «la sua profonda vicinanza ai familiari». Cordoglio alla famiglia della vittima anche dal sindaco Giuseppe Sala e dal presidente della Regione Attilio Fontana.

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

