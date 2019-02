Scontri ultrà, Da Ros pronto a patteggiare

Luca Da Ros, il 21enne ultrà interista arrestato per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, in cui morì travolto da un'auto il tifoso del Varese Daniele Belardinelli, punta a patteggiare una pena sotto i 2 anni, con la sospensione condizionale, sulla base di un accordo raggiunto tra il suo l'avvocato Alberto Tucci e gli inquirenti milanesi. Istanza di patteggiamento su cui dovrà esprimersi il gup Carlo Ottone De Marchi, che dovrà tenere conto della collaborazione con gli inquirenti dell'ultrà, l'unico ad essere già tornato libero.

I due capi della curva nerazzurra Marco Piovella detto Il Rosso e Nino Ciccarelli, invece, difesi dal legale Mirko Perlino, hanno scelto la strada dell'abbreviato (processo a porte chiuse che prevede lo sconto di un terzo sulla pena). Stessa scelta, pare, anche per le altre tre persone al momento arrestate nell'inchiesta milanese, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto. Le istanze delle difese per il patteggiamento e gli abbreviati dovrebbero essere depositate già oggi.

Nei giorni scorsi, l'aggiunto Letizia Mannella e i pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri avevano chiesto e ottenuto per tutti e sei il rito immediato.

