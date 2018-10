SCONTO SULLA STRAGE

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniComposto, quasi impassibile, attento a non incrociare lo sguardo con i tanti fotografi e telecamere in aula. Giuseppe Pellicanò ha accolto così la sentenza della Corte d'Assise d'Appello che lo ha condannato a 30 anni per strage e devastazione. In primo grado gli era andata peggio: aveva preso l'ergastolo. Il collegio, presieduto da Maria Grazia Bernini, ha ritoccato la sentenza al ribasso.Il pubblicitario 53enne nel giugno del 2016 ha aperto il gas nella sua cucina e ha causato un'esplosione che ha demolito la palazzina di via Brioschi in cui abitava con la famiglia. Nello scoppio sono morti la sua ex compagna Micaela Masella e una coppia di giovani vicini di casa marchigiani, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi. Le sue figlie, che all'epoca avevano 7 e 11 anni, invece, sono rimaste gravemente ferite. Una strage ricostruita in aula nella requisitoria del sostituto pg Daniela Meliota, che aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. «Pellicanò - è un passo della requisitoria - ha ucciso per rabbia, rancore, gelosia e per essere stato offeso nel suo orgoglio maschile», perché Micaela Masella, con cui era in crisi da tempo, lo stava lasciando ed era prossima a trasferirsi con le figlie a casa del suo nuovo compagno. Per l'accusa l'uomo ha saturato la sua casa con il gas spinto non da una forte sindrome depressiva, come ha sostenuto la difesa, ma solo dalla voglia di rivalsa.L'imputato nel corso dell'udienza ha letto una lettera indirizzata ai familiari delle vittime, nella quale spiegava come per lui la pena più difficile da affrontare sia proprio quella di guardare in faccia la realtà e tutti coloro a cui ha fatto del male. Il suo difensore, l'avvocato Alessandra Silvestri, ha puntato tutto sull'infermità mentale al momento dei fatti e ha invocato per lui le attenuanti generiche con la speranza che in futuro l'uomo possa riallacciare i rapporti con le figlie.«Noi siamo già stati condannati all'ergastolo da Pellicanò, l'ergastolo del dolore. Che speranza ci ha lasciato? Nessuna» ha detto con un filo di voce la signora Francesca, mamma di Riccardo, dopo la lettura del verdetto che ha deluso i familiari delle vittime.riproduzione riservata ®