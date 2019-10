Scola: «Olimpia, ci divertiremo»

Fabrizio Ponciroli

MILANO - «Ci divertiremo». Parola di Luis Scola, l'ultimo arrivato in casa Olimpia. Voluto da coach Ettore Messina, l'argentino, 39 anni, è l'ennesimo colpo di un mercato stellare (ha sottoscritto un contratto annuale).

Con l'arrivo del campione olimpico 2004, nonché medaglia d'argento ai recenti Mondiali, Milano conferma di voler puntare a dominare in Italia e, soprattutto, ben figurare in Eurolega. Luis Scola vanta, infatti, una grande esperienza nella massima competizione europea con 144 gare disputate, 2054 punti segnati (14.3 di media) e 810 rimbalzi. «Abbiamo voluto Luis Scola perchè, dato per scontato il suo valore come giocatore, ha le caratteristiche che vogliamo nei giocatori scelti per il nostro progetto», dice Christos Stavropoulos, general manager dell'Olimpia. In effetti, non c'è uomo squadra migliore. Ai recenti Mondiali, ha trascinato, con la sua leadership, l'Argentina, infischiandosene delle 39 primavere sulle spalle e giocando tutte le partite.

L'età avanzata non sembra un limite per un giocatore che, con il passare degli anni, ha, continuamente, migliorato il suo impatto in campo: «Io ho allenato Bob McAdoo quando aveva gli stessi anni di Luis Scola. Ai miei tempi non c'erano le panchine lunghe mentre Messina ha tante risorse su cui puntare. Credo che non avrà problemi a gestire un campionissimo come l'argentino», spiega Franco Casalini, ex allenatore dell'Olimpia. Lungo atipico, Luis Scola può giocare in più ruoli e, soprattutto, è pericoloso da ogni posizione del campo. Con la sua esperienza, coach Messina punta a fare più strada possibile in Eurolega, trofeo che l'argentino ha sfiorato più volte in carriera, senza mai farlo proprio.

Ci proverà con la casacca dell'AX. Giovedì la squadra di Messina esordierà in Eurolega sul campo del Bayern Monaco. Potrebbe esserci anche Luis Scola, l'ultimo fenomeno sbarcato a Milano. I tifosi già sognano le magie del duo Rodriguez-Scola.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

