Scivola sui binari, turista travolta e uccisa dal tram

È indagato per omicidio colposo l'autista del tram della linea 9 che lunedì sera ha investito e ucciso una turista coreana tra piazza Oberdan e viale Piave: un atto dovuto a tutela della sua difesa. L'accertamento chiave sarà l'autopsia sul corpo di Kim Jung Eun, la 20enne coreana che era in città per trascorrere alcuni giorni di vacanza con tre amiche (due di 25 e una di 22 anni) e che si ipotizza potesse essere ubriaca al momento dell'incidente. Questo spiegherebbe la caduta sui binari poco prima della ripartenza del tram.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, la giovane è caduta un attimo prima che l'autista ripartisse. Si tratta di un conducente esperto che anche l'altra sera, prima di riavviare la motrice, ha guardato nello specchietto retrovisore per vedere se ci fossero passeggeri vicino alle porte. Evidentemente è stato proprio in quegli attimi che la 20enne è caduta davanti al muso del tram, in un punto cieco per l'autista, che ha percorso solo pochi metri. Nel fascicolo aperto dal pm Ilaria Perinu, di turno al momento dell'incidente, sarebbe comunque esclusa la sua responsabilità.

La scena è stata terribile, le amiche della ragazza sono state accompagnate sotto choc in ospedale. Le 4 avevano cenato in un locale di Porta Venezia e attorno alle 23,30 hanno raggiunto la pensilina del tram 9 in piazza Oberdan per spostarsi in un'altra zona. Quando il mezzo è arrivato hanno preferito non salire, forse perché non avevano ancora deciso davvero il programma per il resto della serata. È stato in quel momento che la 20enne si è allontanata ed è scesa sui binari. «È stata questione di secondi, quella ragazza è stata davvero sfortunata», ha commentato uno degli investigatori del Nucleo radiomobile della polizia locale. Una frase a voce bassa, scuotendo la testa come per scacciare le immagini che continuano a rimbalzargli davanti agli occhi. Ma ci vorrà tempo per dimenticare il corpo straziato di Kim.

