Sciopero di 24 ore nei cantieri M4

Sono in sciopero dalle 22 di ieri sera e andranno avanti per 24 ore tutti i lavoratori nei cantieri della M4, dopo la morte del loro collega Raffaele Ielpo (nella foto), l'operaio di 42 anni ucciso da un crollo lunedì sera nel cantiere di piazza Tirana. Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea indetta dai sindacati di categoria. Da oggi i lavoratori si riuniranno in assemblea permanente al campo base della M4 in zona Linate per mettere a punto una serie di proposte da fare all'azienda per migliorare la sicurezza nei cantieri.

Intanto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Maura Ripamonti, che hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo, hanno disposto l'autopsia sull'operaio per chiarire le cause esatte della morte. Nei prossimi giorni effettueranno un nuovo sopralluogo nel cantiere. L'ipotesi è che il crollo sia stato causato da una massiccia infiltrazione d'acqua, perché il tunnel corre sei metri sotto la falda acquifera.

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

